Lazio, il punto sugli infortunati: Tavares torna a Bergamo, Taty punta il derby

Seduta di scarico oggi a Formello per la. In campo c'erano solo quelli che non hanno giocato ieri contro il Torino, gli altri hanno lavorato in palestra. A correre insieme ai compagni sul terreno di allenamento c'era pure. Il terzino portoghese tornerà a disposizione domenica prossima contro l'Atalanta. Aveva in realtà già ripreso a lavorare con il gruppo la settimana scorsa, ma alla fine è stato deciso di non rischiarlo contro i granata, per preservarlo al meglio in vista dei prossimi impegni. A Bergamo potrebbe addirittura partire titolare.

In attacco invece Baroni dovrà pazientare ancora un po' per riavere. Per entrambi serve massima cautela, per evitare ricadute, ma siccome l'argentino aveva già forzato il rientro col Viktoria Plzen pagandone poi lo scotto con un nuovo affaticamento muscolare, questa volta tecnico e staff vogliono evitare qualsiasi tipo di rischio. Taty quindidomenica 13 aprile. Difficile sperare che possa farcela prima, per la trasferta al Polo Nord contro il Bodo Glimt in Europa League. Le sue condizioni in ogni caso vengono tenute d'occhio giorno per giorno.

Contro l'Atalanta, ammonito ieri da Massa per proteste e già in diffida. Scatta in automatico per lui un turno di stop. Gli altri due diffidati, che in caso di ammonizione nel match contro la Dea salterebbero il derby alla 33a giornata sono Belahyane e Isaksen.