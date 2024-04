Lazio, il punto sugli infortuni: buone notizie per due big

Tudor recupera qualche pezzo in vista di. L'allenatore dei biancocelesti venerdì al Ferraris potrà contare sul ritorno a disposizione di: i rispettivi infortuni al ginocchio e al polpaccio, accusati nel derby, non hanno avuto gravi conseguenze. Entrambi rientreranno in gruppo e saranno convocati. Dall'infermeria arrivano buone notizie anche da Guendouzi che ha già smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori contro la Salernitana. Oggi, alla ripresa degli allenamenti per perare la trasferta di venerdì, o al più tardi domani dovrebbero tutti e tre tornare in gruppo.

Chi invece sicuramente sarà ancora indisponibile è. Per il portiere biancoceleste il rientro è slittato a fine mese perché il trauma distrorsivo alla caviglia richiede ancora un paio di settimane di trattamento tra terapie e ricondizionamento atletico. Non ce la farà quindi, come si sperava inizialmente, per il ritorno in Coppa Italia contro la Juventus. E pure, salvo miracoli, dovrebbe essere out per il 23 aprile. L'esterno offensivo della Lazio vorrebbe bruciare le tappe, ma la lesione al legamento peroneo riportata nella gara d'andata con i bianconeri non lascia accese troppe speranze al momento. Per Genova sono inoltre da valutare, entrambi alle prese con alcuni acciacchi, anche loro alle caviglie.