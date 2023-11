Sollievo in casa Lazio per le condizioni di Mattia Zaccagni. Uscito in stampelle ieri dall'Arechi, per l'attaccante Sarri aveva parlato in conferenza stampa di un problema all'anca, ma gli esami strumentali non hanno evidenziato alcuna lesione strutturale a seguito del trauma distorsivo. Il calciatore, che veniva già da una precedente distorsione al ginocchio, che lo ha tenuto fuori al derby, ha già iniziato il protocollo di recupero. La sua presenza martedì contro il Celtic al momento è comunque in forte dubbio.



Certi sono invece i forfait di Romagnoli e Casale, entrambi alle prese con problemi muscolari: il primo non rientrerà prima della sfida col Verona al Bentegodi il 9 dicembre, per il secondo invece i tempi potrebbe allungarsi fino a Natale, a causa della ricaduta sull'adduttore. In Champions toccherà quindi ancora alla coppia Patric-Gila.