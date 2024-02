Lazio, il punto sugli infortuni in vista dell'Atalanta: problemi per un centrocampista

Tommaso Fefè

Mentre il mercato volge al termine senza colpi di scena per la Lazio, Sarri e i suoi uomini preparano la trasferta di domenica sera a Bergamo. La doppia seduta di ieri ha confermato lo slittamento di tempi di recupero per Zaccagni e Patric, ai quali si aggiunge anche un terzo giocatore da considerare in dubbio contro l'Atalanta. Si tratta di Nicolò Rovella. L'ex Juve sta ricominciando ad accusare alcuni fastidi muscolari legati alla pubalgia che lo ha tormentato ciclicamente anche in passato, sia in bianconeri, sia al Genoa. Con Cataldi squalificato, Vecino scalda i motori: già in passato infatti il tecnico biancoceleste si è affidato a lui in cabina di regia.



DIFESA - In difesa Patric ne avrà ancora per un bel po'. Si parla di almeno altri 15 giorni di stop forzato, perché la spalla continua a fare male. Si pensava a un suo possibile rientro dopo la sfida alla Dea, invece ad oggi sono alte le possibilità che possa rimaner fuori almeno fino alla sfida d'andata in Champions contro il Bayern Monaco. Il numero 4 biancoceleste in accordo con la società è volato in Spagna per farsi curare la sublussazione alla spalla, i cui postumi sono evidentemente più problematici del previsto. Sarri continuerà a puntare sulla coppia Romagnoli - Gila, con Casale che potrebbe rientrare nelle rotazioni dopo essere scivolato indietro nelle gerarchie negli ultimi mesi.



ATTACCO - Davanti avrà un'altra chance dal 1' Isaksen, che al Gewiss Stadium completerà il tridente con Immobile e Felipe Anderson. Zaccagni infatti non ha ancora risolto il problema all'alluce del piede. Continua ad aleggiare un certo mistero sulle sue reali condizioni: il pestone al piede subito contro il Frosinone lo ha costretto a giocare con infiltrazioni nelle gare successive. Non sembrava una situazione comunque preoccupante, ma dopo aver saltato la Supercoppa e essere rimasto fuori (per squalifica) contro il Napoli non si è ancora allenato neanche una volta con i compagni. Il dubbio che si possa trattare di qualcosa di più grave di una botta e di un dito gonfio c'è. Le condizioni dell'Arciere, ex Hellas Verona, verranno monitorare nei prossimi giorni, ma il suo forfait contro gli uomini di Gasperini sembra molto probabile.