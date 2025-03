Lazio, il punto sui rientri: Baroni tira un sospiro di sollievo in vista dell'Europa e del Bologna

Getty Images

preferisce rischiare di perdere una partita, che perdere un giocatore per tanto tempo. Lo ha detto lui stesso nel post gara di, ma lo si era capito anche dalle scelte tecniche fatte per precauzione in questi giorni. Dache ha saltato l'adnata in Europa League, ai forfait di ieri di, a Formello regna la massima prudenza nella gestione degli uomini. E proprio dagli assenti di ieri arrivano buone notizie per lain vista delle prossime gare. A cominciare da Taty, lui sì fuori per infortunio da ormai 5 partite, che dovrebbe tornare a disposizione per il ritorno contro il Viktoria Plzen.

, ha dichiarato Baroni. Probabile quindi che se tutto procederà secondo i piani l'attaccante argentino possa riassaggiare il campo per uno spezzone di secondo tempo nel match di Europa League, per poi tornare pienamente operativo col Bologna prima della sosta., ieri risparmiato, perché accusa ancora qualche fastidio alla caviglia, ma giovedì potrebbe farcela. Al più tardi domenica prossima in Emilia. L'unico lungodegente che resterà quindi ancora in infermeria fino al rientro dalla pausa per le nazionali è

Il vero sospiro di sollievo però, tifosi e tecnico biancocelesti lo possono tirare proprio per. Per il primo l'assenza contro l'Udinese si è trattato assolutamente di unLo ha confermato anche Baroni: "Tutti e due sono stati fermati precauzionalmente. Sapevamo che avendo 3 partite in 6 giorni avevano bisogno di recuperare, alla prossima ci saranno".Qualche dubbio in più in realtà c'è per Rovella, che ha accusato un affaticamento al quadricipite femorale. In Europa sarà squalificato e quindi riposerà per forza, ma le sue condizioni in vista della trasferta a Bologna, nonostante l'ottimismo, andranno monitorate giorno per giorno.