Si lavora sui rinnovi in casa Lazio. Lo zoccolo duro della squadra dovrà essere confermato in blocco per la prossima stagione, secondo i piani della società. Per questo la dirigenza biancoceleste è all'opera per prolungare gli accordi. Quello più prossimo alla firma è Felipe Anderson, che si legherà ai biancocelesti fino al 2027 con adeguamento di stipendio da 2 a 3 milioni a stagione.



Si continua a trattare, con ottimismo, per Cataldi. In scadenza, come l'esterno brasiliano, nel 2024, firmerà anche lui un nuovo accordo per altre 4 stagioni. Si stanno limando gli ultimi dettagli riguardo i bonus sull'ingaggio che passerà dagli attuali 1,1 a 1,5 milioni l'anno. Contatti in corso da qualche settimana anche con il procuratore di Zaccagni, per blindare l'esterno il cui talento è ormai definitivamente esploso sotto la gestione di Sarri. Fredezza invece sul fronte Romero. Le richieste esose del suo agente per le commissioni da corrispondere alla firma hanno bloccato tutto e a oggi l'addio a giugno sembra quanto mai un'ipotesi concreta.