Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Zaccagni con la Lazio. Lotito si era incontrato con l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, già ad Auronzo di Cadore. Da subito era emersa una distanza da colmare sulle cifre con il calciatore che chiede un adeguamento agli stessi livelli degli altri top player in rosa. Attualemente l'ex Hellas percepisce 1,8 milioni a stagione.



Un nuovo incontro è previsto dopo la pausa per le nazionali Il presidente e il procuratore si rivedranno dopo le nazionali. Il presidente biancoceleste già due anni fa, al momento della firma sul contratto, promise a Zaccagni che ci sarebbe stato un ritocco delle cifre negli anni a venire. Il calciatore, scrive sempre il quotidiano, dopo la scorsa stagione ritiene di aver dimostrato e meritato sul campo che la promessa venga mantenuta.