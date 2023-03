Al KO di ieri contro l'AZ Alkmaar la Lazio deve aggiungere anche la preoccupazione per le condizioni di Nicolò Casale. Non era al meglio, ma ieri Sarri lo ha schierato ugualmente dall'inizio in Conference League, salvo sostituirlo a metà gara, dopo che il centrale ex Hellas aveva subito un duro colpo in un contrasto,che gli ha procurato un leggero risentimento al polpaccio. Nel post gara il tecnico ha detto che non sembra trattarsi di nulla di grave e che il cambio anticipato (rispetto a una staffetta comunque preventivata, ndr) è stato solo a scopo precauzionale.



Già lo scorso week-end, dopo aver saltato il Napoli per squalifica, Casale aveva accusato un fastidio al ginocchio e si era sottoposto ad una risonanza magnetica. La sua situazione sarà ora monitorata giorno per giorno fino alla sfida di sabato col Bologna. La sua presenza da titolare al Dall'Ara è da considerarsi in dubbio per ora (pronto ancora Patric, per affiancare Romagnoli), ma il numero 15 dovrebbe comunque farcela a rientrare nella lista dei convocati.