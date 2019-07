Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha fornito il report dell'allenamento odierno: "Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, questa mattina, si è ritrovata presso lo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore alle ore 10:00. Iniziale lavoro di scarico in palestra per la squadra che, successivamente, si è riversata in campo per svolgere un riscaldamento di carattere tecnico incentrato sulla trasmissione del pallone. La seduta si è conclusa con una sfida a squadre sulle combinazioni ed i tiri in porta. Nella giornata di domani è prevista una doppia seduta d’allenamento".