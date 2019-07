Continua il raduno della Lazio ad Auronzo di Cadore, come comunicato dal club biancoceleste nel consueto report quotidiano: "Seconda seduta d’allenamento di giornata per la Prima Squadra della Capitale che, questo pomeriggio, si è ritrovata sul campo dello Stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore a partire dalle ore 17:30. Riscaldamento tecnico in apertura per i ragazzi di Simone Inzaghi che, nello specifico, hanno lavorato sulla conduzione del pallone. In seguito la squadra è passata a delle esercitazioni sul possesso palla. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto e con delle esercitazioni offensive composte da combinazioni e tiri in porta. Nella giornata di domani è prevista una seduta mattutina ed un’amichevole nel pomeriggio con l’Auronzo di Cadore".