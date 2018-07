Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, è il Real Madrid il club in contatti più avanzati con la Lazio per il centrocampista classe '95 Sergej Milinkovic-Savic. Nei giorni scorsi è andata in scena una cena tra il presidente biancoceleste Lotito e l'agente del giocatore, Kezman, che avrebbe comunicato la volontà dei blancos di offrire 155 milioni di euro per il serbo.