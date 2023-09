Il Real Madrid tiene d'occhio la crescita di Gila. Il difensore spagnolo fin qui quest'anno non è stato ancora mai impiegato da Sarri, ma l'anno scorso, sia in coppa, sia in campionato, si era lasciato apprezzare dal tecnico della Lazio. Tanto che in estate lo stesso allenatore si è opposto alla sua cessione, nonostante il talento ancora acerbo.



I Blancos, da cui è arrivato l'anno scorso per 5 milioni di euro, hanno mantenuto una sorta di corsia preferenziale con la Lazio per il suo cartellino. Non c'è un vero diritto di recompra, ma alle Merengues spetterà il 50% dei diritti su una futura rivendita e hanno comunque mantenuto un diritto di prelazione per un ipotetico riacquisto del classe 2000. Un'opzione che a Madrid, secondo i media spagnoli, starebbero tenendo in considerazione per il prossimo futuro, reputando il talento di Gila come "enormemente promettente".