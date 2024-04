Lazio, il Real Madrid rivuole Gila: ecco cosa può succedere in estate

29 minuti fa



Il Real Madrid vuole riportare a casa Mario Gila. La notizia arriva questa mattina direttamente dalla Spagna, con Estadio Deportivo che parla di una comunicazione già arrivata negli uffici biancocelesti. Il difensore centrale della Lazio, il cui talento è esploso definitivamente quest'anno, per i Blancos sarebbe il sostituto ideale di Nacho, che in estate andrà via.



Gila è arrivato a Formello un anno e mezzo fa dal Castilla, squadra B del Real, per 6 milioni di euro. Nel contratto però è previsto anche un ulteriore 50% di una futura cessione da girare alle Merengues. In più c'è una clausola particolare che dà una sorta di prelazione al Real stesso: gli spagnoli possono pareggiare le eventuali offerte di club terzi per riprendersi comunque il cartellino del giocatore a metà prezzo. In estate quindi la società biancoceleste si troverà con le mani legate. Il futuro di Gila dipenderà in sostanza solo dalla volontà del calciatore stesso e da quella del Real se deciderà veramente di affondare il colpo per riprendersi il cartellino del classe 2000.