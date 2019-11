Attraverso il sito ufficiale della Lazio è arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Simone Inzaghi.



Ecco il report ufficiale:

Inizia la settimana di Sassuolo-Lazio: la Prima Squadra della Capitale è scesa in campo alle 15:30 sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello.



Iniziale riscaldamento aerobico diviso in due gruppi per gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi i quali si sono poi dedicati ad un blocco atletico agli ordini del Prof. Ripert. Successivamente, i calciatori si sono dedicati ad un lavoro incentrato sul possesso palla per poi chiudere l’allenamento con una partitella 11vs11 a metà campo vinta 8-6 dai verdi.



Domani è in programma una seduta mattutina.