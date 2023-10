E' stato Lotito a suggerire a Sarri di far giocare Castellanos al posto di Immobile. Il retroscena lo svela questa mattina Il Messaggero. Dopo la partita contro il Monza, in uno dei colloqui con il tecnico, il patron biancoceleste ha spinto affinché l'attaccante argentino trovasse più spazio.Da lì in avanti infatti è subentrato a partita in corso col Torino, è stato titolare a Milano ed è risultato decisivo nella sfida contro l'Atalanta. La scelta di Sarri è stata comunque dettata soprattutto dalle non perfette condizioni fisiche di Immobile, che infatti nell'ultima gara casalinga con la Dea non era neanche tra i convocati. In ogni caso sembra probabile che d'ora in avanti si assista ad una maggiore alternanza tra gli interpreti in attacco per la Lazio.