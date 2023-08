Oggi è (davvero) il giorno di Guendouzi alla Lazio. Ieri sera c'è stato un nuovo incontro tra gli agenti del centrocampista e Lotito per sbrogliare gli ultimi noti legati alle commissioni. In giornata il calciatore è atteso a Roma, dove però, rivela Repubblica questa mattina, era stato già domenica sera scorsa, in gran segreto. Un retroscena della trattativa per il francese di cui parla il quotidiano oggi, sottolineando la corsa contro il tempo per chiudere l'affare entro il gong, visto che da quella visita in poi la situazione sembrava essersi ingarbugliata. Tutto risolto invece. Almeno così sembra. Sarri freme per avere a disposizione al più presto il calciatore che, a suo dire, aggiungerà caratteristiche tecniche al momento assenti nella rosa dei centrocampisti della Lazio.