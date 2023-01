Maurizio Sarri e la Lazio sono ripiombati in un rapporto difficile da gestire. L'allenatore toscano continua ad avere diverse incertezze sul suo futuro e, come spiega il Corriere dello Sport, è convinto che alla società baincoceleste manchi metodo, organizzazione di lavoro e una divisione chiara dei ruoli. L'esempio lampante, ad esempio è stato il fatto che prima della sosta il team manager era stato spedito a Buenos Aires per organizzare una tournée a dicembre che non si è concretizzata e senza l'ok dell'allenatore che poi ha acconsentito ad organizzarla in Turchia.