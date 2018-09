La Lazio ricorda Mario Facco, scomparso nella giornata di venerdì. Lo fa prima del match contro il Frosinone, con un video toccante e lo speaker a chiamarlo: "laziale per sempre". L'ex difensore che ha vinto lo scudetto del '74 è stato onorato con il lutto al braccio che i ragazzi di Inzaghi hanno portato durante il match. Uno speciale saluto anche dalla Curva Nord, cuore del tifo biancoceleste. Dopo il primo tempo passato fuori dallo stadio per protestare contro le recenti strumentalizzazioni e la vicenda-volantino, gli Irriducibili hanno srotolato uno striscione commovente: "Ciao Mario Facco, "Cribbio", per ricordare una delle sue espressioni tipiche. Tutto lo stadio si è sciolto in un applauso.