Rilancio della Lazio per Zielinski. Come riporta oggi il Messaggero, nelle scorse ore Lotito e De Laurentiis si sono sentiti, con il patron del Napoli che ha abbassato le pretese per il cartellino del centrocampista polacco. Il presidente della Lazio si è spinto fino a 25 milioni bonus inclusi, ma un accordo ancora non c'è. Ne servono almento 30 per convincere i partenopei a cedere.