Tra le tante questioni da risolvere in casa Lazio vi è anche quella del rinnovo di Adam Marusic. Come riporta Il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni il suo agente, Mateja Kezman, è atteso a Roma per parlare di nuovo col club capitolino. Al momento Marusic guadagna 900mila euro a stagione e il suo contratto scade nel 2022. Il montenegrino chiede almeno 1,5 milioni, ma nel frattempo il suo valore è salito. Già la scorsa estate era finito nel mirino del Psg, il quale evidentemente ci aveva visto lungo, visto che il 2020/21 di Marusic è stato altamente sopra le aspettative. La Lazio è pronta per il rinnovo, ma valuta anche eventuali offerte, non inferiori a 30 milioni di euro.