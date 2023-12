La Fiorentina pensa in grande e ragiona anche nell'ottica di sostituire Gonzalez: il nome è quello di Mattia Zaccagni. L'attaccante della Lazio ha bloccato il rinnovo con il club di Lotito e per evitare di perderlo a zero, ad un anno dalla scadenza, i biancocelesti potrebbe pensare di cederlo. I viola non sarebbero la primissima destinazione, ma la classifica attuale è migliore di quella della squadra di Sarri e un tentativo, riporta Violanews, potrebbe essere fatto.