Lazio, il ritiro ad Auronzo non in bilico. Gli organizzatori: 'con Lotito stiamo risolvendo il problema dell'albergo'

Il prossimo ritiro estivo della Lazio sarà ancora ad Auronzo di Cadore. Lo ha assicurato ieri Gianni Lacché, amministratore della Media Sport Eventi, la società che cura e coordina tutta l'organizzazione con il comune veneto e il club biancoceleste. Nei mesi scorsi erano emersi dubbi sul fatto che anche nel 2024 il capitolini sarebbero effettivamente andati sotto le Tre cime di Lavaredo, come sempre avvenuto negli ultimi 16 anni, a causa di alcune problematiche con l'albergo che ospita la squadra (l'unico sufficientemente grande e attrezzato in tutta la zona). Ai microfoni di Radio Olympia, Lacché ha spiegato che: "Non ci sarà mai la possibilità di fare un ritiro alloggiando a 20 chilometri di distanza. Le voci che vedono Misurina come soluzione alternativa per individuare un albergo sono semplicemente falsità".



IL PROBLEMA - "Ci siamo ritrovati col problema dell’albergo a gennaio: non è stata fatta la proroga dell’antincendio e bisogna attivarsi di nuovo da capo per tutte le autorizzazioni. Il 25 gennaio scorso la mia società è venuta a conoscenza del problema e anche con l’aiuto del presidente Lotito stiamo cercando di risolvere la questione. L’albergo al momento è all’asta, ma non c’è ancora nessun compratore. L’interesse del curatore fallimentare è che l’albergo sia aperto ovviamente, perché questo aumenta l’interesse per un potenziale compratore. Purtroppo l’attuale amministrazione comunale, è un dato di fatto, è molto più fredda verso il ritiro della Lazio rispetto alla precedente. Il presidente Lotito comunque vuole andare ad Auronzo e vuole risolvere questa problematica. Lui è sicuramente una figura decisiva per riuscire a superare le questioni che possono ostacolare un nuovo ritiro ad Auronzo"