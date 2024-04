Lazio, il ritiro ad Auronzo resta in bilico: oggi utimo giorno per la firma di Lotito

17 minuti fa



Non è ancora sicuro che il prossimo ritiro estivo della Lazio sia ad Auronzo di Cadore. Sembravano risolti nei giorni scorsi tutti i problemi legati alla struttura alberghiera, finita all'asta, e al rinnovo di contratto con il comune veneto. Oggi invece il Messaggero fa sapere che la firma di Lotito non è ancora arrivata e che se non arriverà entro stasera l'accordo, che prevede anche un'opzione per l'estate 2025, sarà sciolto e le parti si considereranno libere dai rispettivi vincoli.



L'amministrazione comunale attende le carte entro domani. "Non voglio dare l’ufficialità, ma dico che c’è la volontà del presidente Lotito che è una garanzia", aveva dichiarato a marzo Gianni Lacchè, amministratore delegato della Media Sport Event, società che cura l'organizzazione dell'intero evento del ritiro. Tra lo staff di Tudor peraltro c'è anche chi già è stato ad Auronzo in passato. Javorcic, il vice del tecnico croato, quando allenava il Venezia nel 2022 andò in ritiro proprio lì, sotto le Tre Cime di Lavaredo, pochi giorni dopo che la Lazio era ripartita verso Roma. Conosce già quindi l località e il centro sportivo, divenuto la casa estiva dei biancocelesti negli ultimi 16 anni, ma che ora rischia di non esserlo più.