Dopo i primi tre allenamenti nel centro sportivo di Formello, oggi è in programma una doppia seduta ad Auronzo di Cadore. Simone Inzaghi non vuole perdere tempo. Domani allo stadio Zandegiacomo, ore 17, ci sarà la prima amichevole con i dilettanti dell’Auronzo: accesso contingentato su prenotazione e a pagamento. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Secondo test in programma il 29 agosto con una selezione del Cadore e il 30 agosto la sfida con il San Giorgio, neopromossa in Serie D. Il 1° settembre la quarta amichevole con il Padova e il 4 settembre la chiusura con il Vicenza.