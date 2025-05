Lazio, torna l'ex Tudor. Il goal di Marusic, il derby perso, le liti e lo striscione "uomo di m...": tutto e niente in 2 mesi

Getty Images

Di nuovo unconin panchina. Stavolta su quella bianconera. La sfidaoggi alle 18 sarà anche quella delUn'avventura, quella sulla panchina biancoceleste, durata, ma comunquein termini di risultati:, che hanno garantito alla Lazio lain Europa.L'amore infatti non ha avuto tempo di sbocciare e

L'unico ko nei tre mesi da traghettatore di Tudor è arrivato infatti nel. La vittoria giallorossa col goal diha interrotto una serie positiva di risultati biancocelesti nella stracittadina.E dire che dopo il turbinoso addio di, il percorso di Tudor non era iniziato male.E dopo la sconfitta con la Roma sono comunque seguiteche avevano riportato entusiasmo nell'ambiente. Ilaveva invece stroncato le speranze di rimonta per la(nonostante ci fossero ben 5 posti in palio l'anno scorso).ancora contro la Juve, aveva poi fatto svanire anche l'ultima chance di giocarsi comunque un trofeo a fine anno. Con l'Europa League in tasca però la nave è arrivata in porto sotto la guida del traghettatore, noto per essere unnello spogliatoio e non solo.

Al di là dei risultati infatti l'impatto disotto diversi aspetti. Lotito e Fabiani lo avevano scelto per rimettere in riga un gruppo che, nonostante il legame forte con Sarri, non riusciva più a remare tutto nella stessa direzione e con la stessa voglia.Con qualcuno però è stato più duro che con altri.aveva azzardato ad alzare la cresta in allenamento, dopo essere stato redarguito e finì incontro l'Empoli. Per non parlare del litigio con, con il quale c'erano acredini già dai tempi di Marsiglia. Il francese a fine anno era stato indicato dall'allenatore come uno di quelli da cedere nel mercato estivo per ricostruire la squadra, qualora si fosse scelto di proseguire insieme il percorso.era un altro dei cedibili.La dirigenza della Lazio non era disposta però ad abiurare completamente le scelte di mercato fatte appena un anno prima e quindi, così come con una stretta di mano era iniziato pochi mesi prima il lavoro, allo stesso modo è terminato, senza troppi giri di parole:

Meno sereno invece è stato il trattamento riservatogli dalla, che alcuni atteggiamenti dispotici non li ha visti di buon occhio. Al contrario di Tudor,, per esempio. Ma in generale,Al punto che, dopo un'ennesima epurazione che il tecnico avrebbe voluto imporre, all'esterno dell'Olimpico alcuni tifosi esposero uno striscione dal contenuto inequivocabile:. Con l'addio pochi giorni dopo comunque la questione si è chiusa definitivamente.