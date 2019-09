In Belgio ne sono certi, per Lukaku è la fine del tunnel. L'esterno belga viene da un anno molto difficile, con il trasferimento saltato in Premier per motivi fisici: Lukaku ha giocato l'ultima partita in Serie A a gennaio, poi più nulla. Un lungo calvario, che sembra finalmente arrivare a termine: potrebbe essere convocato contro la Spal.



IL RITORNO DI LUKAKU - Chiaramente ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per tornare al top della forma, ma Lukaku ha una data speciale nel mirino, come raccontano in Belgio: il 25 settembre vuole sfidare il fratello Romelu, che l'ha raggiunto in Serie A, all'Inter. Un sogno, giocare di nuovo nello stesso paese, sfiorato col passaggio al Newcastle. Che potrebbe avverarsi. La lunga inattività di Jordan consiglia prudenza, ma la reunion famigliare chiama...