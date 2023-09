Grazie a tutti i Laziali, esco con la testa alta e felice per tutto che ho passato con voi. Ci vediamo dopo!

Forza Lazio e forte Abbraccio.

è volato al Paok Salonicco, in prestito dalla. Il centrocampista brasiliano ha salutato sui social i tifosi biancocelesti con un post su Instagram:

Arrivato la stagione scorsa dallo Shakhtar per 10 milioni di euro, il classe 2000 non è riuscito ad imporsi con continuità e ritagliarsi spazio in campo con i biancocelesti. Sarri ne ha più volte apprezzato le qualità tecniche, ma non lo ha ritenuto adeguato fisicamente per inserirlo stabilmente nel suo sistema di gioco. Marcos Antonio ha comunque chiuso l'annata con 22 presenze (per lo più da subentrante, nei minuti finali), 1 gol e 1 assist tra campionato e coppe ed è riuscito a far breccia nei cuori laziali. Le sue corse sotto la Nord dopo i due derby vinti sono i ricordi migliori di cui molti stanno scrivendo nei commenti al post. Il suo atteggiamento in campo e fuori, sempre positivo e mai polemico sono stati apprezzati dalla tifoseria che lui, per questo, ha voluto ringraziare.