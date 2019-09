Il silenzio della società dopo la sconfitta contro la Spal: a Formello non si è presentato nessuno, la squadra ha il morale a terra ma ha la possibilità di rialzarsi subito, giovedì contro il Cluj.



LOTITO IN SILENZIO - Il n.1 biancoceleste non è andato a Formello ieri, era in Campidoglio. La squadra sa benissimo cosa vuole il presidente, come riporta il Corriere dello Sport ora deve cambiare atteggiamento, ha la possibilità di farlo subito. Nemmeno Tare è andato a colloquio con i giocatori. Bisogna subito voltare pagina, la Lazio ne ha bisogno.