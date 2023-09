Ha fatto rumore il silenzio stampa di ieri della Lazio dopo la gara contro la Juventus. Il terzo ko su quattro partite in questo avvio di stagione ha fatto sbottare la dirigenza biancoceleste e per ordine di Fabiani nessuno si è presentato ai microfoni. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, la decisione è nata per evitare dichiarazioni che potessero alimentare ulteriori polemiche nell'ambiente e, soprattutto, con gli arbitri.



Dopo la gara infatti Sarri e il ds insieme a allo staff tecnico si sono riuniti per analizzare gli episodi dubbi. Su tutti, il gol dell'1-0 con il presunto fallo su Bremer prima e il dubbio dentro-fuori sul pallone toccato da McKennie al limite del fallo laterale prima del cross. In generale, al club biancoceleste non è piaciuta la difformità di giudizi dell'arbitro Maresca durante tutto il match. Da inizio campionato, considerando anche gli episodi dubbi di Napoli e nelle gare precedenti, la Lazio lamenta un comportamento difforme e incoerente dei direttori di gara durante le proprie partite e il il club è convinto di aver già ricevuto troppi torti fino ad ora.