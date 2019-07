Il Siviglia ci prova ancora per Luis Alberto. Lo spagnolo si sta allenando ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della Lazio, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riporta il Corriere dello Sport, è in arrivo una proposta da 30 milioni del Sivigli. L'offerta è sul tavolo, ma la Lazio di fatto l'ha congelata.



MERCATO LAZIO - La dirigenza biancoceleste vorrebbe parlarne tra 2-3 settimane: prima di liberarsi di Luis Alberto, vorrebbe conoscere il destino di Milinkovic Savic. Lotito ha aperto ad una cessione del serbo, perdere entrambi non è in discussione. Luis Alberto è ancora nei piani tecnici di Inzaghi, l'allenatore della Lazio ci punta. Ma se Milinkovic non dovesse andare via, le cose cambierebbero. Non solo per il calciomercato della Lazio, anche per il centrocampista spagnolo. Se ne riparlerà ad agosto inoltrato.