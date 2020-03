Tare sogna Memphis Depay. Più volte Tare si è ritrovato a pensare all’attaccante olandese: per ora non è mai riuscito a creare le basi per portarlo a Roma. Da quando è stato epurato dal Manchester United nel 2017, la Lazio lo ha puntato decisamente: vi aveva pensato per sostituire Keita, non se ne è fatto nulla. Depay ha scelto altre strade, ma Tare ha continuato a pensarci.





MERCATO LAZIO – La pista che porta a Depay è molto complessa, e Tare lo sa. Come riporta il Corriere dello Sport si tratta quasi di un sogno proibito. Gli ostacoli principali sono tre: l’infortunio che lo tiene ai box da dicembre (spera di tornare disponibile per gli Europei); il probabile rinnovo con il Lione che ne farebbe lievitare il prezzo a dismisura (è in scadenza 2021); la sua procura è affidata alla SEG. Si tratta della stessa agenzia dell’affaire de Vrij all’Inter, con la Lazio non scorre buon sangue, anzi. I rapporti da allora sono rimasti tesi. Il sogno proibito della Lazio è Depay, non è comunque escluso un tentativo.