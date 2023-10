Il futuro di Zielinski con il Napoli resta un rebus. E Sarri spera ancora di poterlo avere con sé alla Lazio. Il Corriere dello Sport oggi parla di possibili scenari di mercato, con il centrocampista polacco in scadenza a giugno e con le trattative per il rinnovo con i partenopei ancora in alto mare. In estate Lotito aveva provato seriamente ad accontentare i desideri del tecnico toscano, ma si era tirato indietro difronte alle richieste esose di De Laurentiis per un giocatore a un anno dalla scadenza. Alla finestra ci sono sempre gli arabi, pronti a portare il calciatore nel campionato saudita coprendolo d'oro. Ad agosto le tentazioni erano state respinte perché Zielinski voleva ancora giocare nel calcio che conta. Ma se non troverà un nuovo accordo per restare all'ombra del Vesuvio, l'addio sarà certo e la Lazio - senza più il peso del prezzo del cartellino - potrebbe allora tornare alla carica per portare il classe '94 a Formello.