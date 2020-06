La Lazio di Inzaghi non molla la Juventus e la trasferta contro il Torino di Longo sembra la sfida ideale per continuare a cullare il sogno scudetto. Il blitz biancoceleste in casa granata è dato a 1,80 mentre il successo di Belotti e compagni, una sola vittoria nelle ultime nove uscite in campionato, è in quota a 4,25. Se l'Over, a 1,75, e l'Under, a 2,00, non sono così distanti, sul tabellone del risultato esatto spicca l’1-0 in favore degli ospiti, risultato che la Lazio ha centrato sette volte nelle tredici vittorie conquistate in casa del Torino: secondo gli analisti lo stesso punteggio si gioca a 7,50. Quasi raddoppiata la quota invece per il 2-1 in favore dei granata visto che pagherebbe 14 volte la posta. Sfida nella sfida quella tra i due bomber della Nazionale, Ciro Immobile e Andrea Belotti: la rete del numero 17 biancoceleste nelle scommesse sul "primo marcatore" è in lavagna a 3,80 quello del capitano granata vale 5,75.