Sono tornati in campo, sono loro per il Corriere dello Sport il terzetto da Scudetto. La Lazio punta alla ripresa del campionato, vuole tornare in campo e lottare ancora per il tricolore. Milinkovic Savic, Leiva e Luis Alberto sono il trio di centrocampo che ha saputo costruire una stagione miracolosa.



IL TRIO DA SCUDETTO - I 3 insieme hanno giocato 19 partite su 26, hanno contribuito in maniera determinante alla cavalcata della Lazio. Leiva ha approfittato della pausa forzata per operarsi, Milinkovic Savic e Luis Alberto sono concentrati sull'obiettivo e non stanno pensando ad altro, nonostante le voci di calciomercato che li riguardano. Dietro Immobile, c'è un trio da Scudetto.