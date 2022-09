Tre vittorie di fila in casa Lazio non si vedono da due anni. L'ultimo a riuscirci fu Inzaghi, come sottolinea stamattina la Gazzetta dello Sport. Un successo sarebbe un segnale importante di maturità della squadra e darebbe continuità al percorso di crescita degli uomini di Sarri. Lo stesso tecnico lo ha affermato ieri in conferenza stampa.



Non sarà facile però contro un'avversaria, pur sulla carta inferiore, che cerca riscatto proprio in Europa, visto che nel proprio campionato sta faticando non poco. E in generale nella storia dei biancocelesti, due vittorie di fila in competizioni UEFA sono state merce rara. La prima volta fu con Eriksson nel 2000-01, battendo Shakhtar e Sparta Praga. Poi nel 2017-‘18 Inzaghi imitò il suo ex allenatore contro Vitesse e Zulte. Oggi Sarri ha quindi la possibilità di eguagliarli.