Sono passati poco più di 2 anni: la Lazio crollava contro il Salisburgo per 4 a 1, dopo il 4-2 di vantaggio maturato all'andata. Una vera e propria onta, una delle sconfitte più brucianti dell'era Lotito. Gli austriaci hanno condiviso gli scatti e gli HL di quella notte attraverso le stories su Instagram. Peccato che le abbia condivise anche un ex che, attualmente, è a stipendio Lazio, Valon Berisha.



BERISHA LAZIO - Il centrocampista, in prestito in Germania, al Fortuna Dusseldorf, ha ritrovato una sua dimensione nel club che lottava per non retrocedere in Bundesliga. Ha raccontato di sentire la fiducia dell'allenatore e di trovarsi molto bene, poi il fattaccio. ha condiviso le storie dell'1-1 e del 2-1 di Haidara. E i tifosi della Lazio, ovviamente, non hanno affatto gradito il suo gesto. .