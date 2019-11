Berisha in uscita dalla Lazio. Dopo l'errore contro il Celtic, la sua avventura in biancoceleste sembra al capolinea. Il feeling con Inzaghi non è mai sbocciato, a centrocampo la concorrenza è folta: il kosovaro viene dietro i titolari, Parolo e Cataldi. Come riporta il Corriere dello Sport, il Verona avrebbe effettuato un sondaggio per il centrocampista. La Lazio non vuole scontare i 7,5 milioni di euro spesi, ma il Verona potrebbe mettere sul piatto due contropartite interessanti: si tratta del difensore Marash Kumbulla e del centrocampista Sofyan Amrabat. Il primo è un classe 2000 già entrato nelle convocazioni di Reja, l'altro è una delle sorprese del campionato ed è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro dal Bruges.