Tra i tanti temi che la stanno facendo da padrone nelle ultime settimane (o forse negli ultimi mesi) in casa Lazio vi è senza dubbio il rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, in scadenza a giugno, ha cominciato a parlare col presidente Lotito, ma al momento c'è distanza. Nei giorni scorsi lo stesso Tare aveva fatto capire che ci sarebbe stato un vertice tra lui, il patron e l'allenatore, ma come riporta Il Messaggero non sembra che l'incontro sia imminente. Lotito come di consueto si è spostato a Cortina per le feste natalizie e non tornerà prima del 4 gennaio. Tutto rimandato al 2021 quindi, sicuramente dopo la sfida contro il Genoa prevista per domenica 3 alle ore 15:00 a Marassi.