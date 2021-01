Massimiliano Farris, vice del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Noi cerchiamo di indirizzare i ragazzi a un approccio importante. Noi abbiamo grande forza mentale, in Coppa Italia siamo usciti immeritatamente. Lazio-Atalanta è diventata un classico, oggi era importante scavalcarli in classifica".



Luis Alberto è mancato tanto?



"La sua qualità è conosciuta a tutti. Pochi giorni fa è stato operato, ha dato disponibilità in breve tempo e oggi ha fatto una prestazione importante".



Oggi avete giocato meglio rispetto a mercoledì?



"Mercoledì siamo mancati in lucidità nei momenti chiave, oggi no. Era importante rientrare nel gruppo delle squadre davanti, vincere qui a Bergamo non è mai facile. Abbiamo fatto una partita maschia e abbiamo vinto in maniera più che meritata".



Determinanti i cambi soprattutto con l'ingresso di Pereira e Muriqi?



"E' importante vedere la gioia dei compagni di squadra nell'abbracciarli. Si sono integrati bene"



Fisicamente avete tanti giocatori scesi in campo con infiltrazioni?



"Lazzari, Immobile e Luis Aberto sono scesi in campo coprendo il dolore. Hanno dimostrato grande abnegazione e le loro qualità si sono viste".



Il nervosismo nel finale a cosa era dovuto?



"Noi eravamo concentrati, non so se il loro nervosismo si riferisce all'aver perso la finale di Coppa Italia che sta in bella mostra a Formello. L'importante è che si chiuda in maniera civile".