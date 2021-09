In panchina anche stasera per la squalifica di Maurizio Sarri, il viceallenatore della Lazio Giovanni Martusciello, ha parlato a Sky prima del match col Torino:" La quarta partita in dieci giorni necessitava di qualche cambiamento per mettere dentro forze fresche visto che tra tre giorni c’è un altra partita importante".



Anche l'esclusione di Pedro rientra in questa logica?

"I ragazzi si allenano bene e ci fidiamo di loro, speriamo possano rendere come gli altri. Si cerca di dare respiro a chi ha speso di più in queste partite e Pedro è uno di questi. Cambiare tanti giocatori ci può portare difficoltà ma dobbiamo basarci su quello che vediamo negli allenamenti".