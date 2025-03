Lazio, il Viktoria Plzen per interrompere una serie negativa che dura da 6 anni

AFP or licensors

Dopo quella del Meazza,. La vittoria in extremis contro il Milan ha dato la carica ai biancocelesti che ora si preparano alla sfida d'andata degli ottavi di Europa League contro il. L'obiettivo è passare il turno, chiaramente, ma non è affatto un risultato scontato visti i recenti precedenti dei capitolini nelle competizioniL'accesso ai quarti di finale di un torneo infatti manca da ben sei anni.L'ultima volta che la Lazio andò così avanti in una competizione internazionale, quando i sogni biancocelesti si infransero sull'incredibile rimonta subita a Salisburgo contro il Red Bull in Europa League. Dopo il 4-2 all'Olimpico, la rete dell'1-0 di Immobile in Austria sembrava aver messo tutto in discesa.dilapidando il vantaggio acquisiti in casaagli ottavi di finale, sempre in Europa League, in un momento della stagione in cui la squadra era falcidiata dagli infortuni., a fronte dell'incredibile cavalcata in campionato (fino all'interruzione per il Covid-19): la Lazio non superò un girone sulla carta abbordabile, con Celtic, Cluj e Rennes, salutando subito la competizione. A fine stagione però arrivò lo stesso la quaificazione inil ritorno dei biancocelesti nel massimo torneo continentale tutto sommato non fu del tutto negativo, con il girone superato da imbattuti. Arrivò però unCopione identico peraltro a quello dell'anno scorso. In mezzo, altre due annate deludenti: ndopo il girone chiuso alle spalle del Galatasaray;invece il terzo posto nel gruppo con Feyenoord, Midtijlland e Sturm Graz valse laCi pensò poi l'a fare fuori la squadra di Sarri, tra mille polemiche per aver di fatto sottovalutato e snobbato la competizione. L'occasione ghiotta capitata quest'anno, con un calendario favorevole nel tabellone finale della coppa, può permettere alla Lazio di invertire questo trend negativo.