Nuova possibile pretendente per Milinkovic. Si tratta del West Ham che, secondo il The Sun, sembra intenzionato a dirottare gran parte dei soldi in arrivo dalla cessione di Declan Rice (l'Arsenal è pronto a offrire 100 milioni), proprio sul centrocampista della Lazio.



Il serbo resta in scadenza nel 2024 e spiragli per il rinnovo con i biancocelesti al momento non ce ne sono. Secondo il tabloid inglese già da qualche settimana David Moyes, manager degli Hammers, avrebbe spedito un osservatore a studiare il possibile colpo. L'idea del club londinese sarebbe quella di rendere il classe '95 il perno centrale del proprio progetto tecnico.