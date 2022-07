Se parte Luis Alberto alla Lazio può arrivare Ilic. E se non parte? Pure. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti sta prendendo corpo l'ipotesi in casa biancoceleste di affondare il colpo sul centrocampista dell'Hellas, a prescindere dall'addio del Mago.



OPERAZIONE GRAVOSA - Ipotesi difficile, è bene sottolinearlo per non alimentare false speranze. Si tratta di un'operazione tra i 15 e i 18 milioni di euro. Lotito ha già speso oltre 30 milioni per i nuovi acquisti. 50 se consideriamo anche i costi collegati ai vari affari andati in porto in questi giorni. Portare a Roma anche il Serbo - molto gradito da Sarri, tra l'altro - richiederebbe uno sforzo forse troppo gravoso per le casse dei capitolini. Eppure ci sono almeno un paio di mosse che potrebbero favorire questo scenario.



FARE CASSA - La Lazio deve piazzare sul mercato parecchi esuberi, tra ex primavera e giocatori ormai fuori dal progetto tecnico. Fares, Durmisi, Jony, Escalante - per citare alcuni esempi - cercano tutti sistemazione. Dalla quantità di fondi che il club riuscirà a racimolare dalle loro cessioni potrebbero dipendere le future mosse da qui a fine sessione. Inoltre, il rapporto stretto tra Lotito e Setti potrebbe anche favorire la ricerca di soluzioni di pagamento dilazionate nel tempo o formule di prestito con obbligo di riscatto. Al momento sono tutte idee, ma metterle in pratica sembra meno impossibile di quanto si pensi.