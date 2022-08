Ilic si allontana dalla Lazio. Il centrocampista dell'Hellas era l'obiettivo principale dei biancocelesti in caso di addio di Luis Alberto. C'era già un accordo verbale tra i presidenti Setti e Lotito, con il patron del Verona disposto ad aspettare che si chiarisse la situazione del Mago a Formello. Il Siviglia - unica indiziata per portar via l'ex Liverpool da Roma - si è tirato indietro e quindi altre mosse per formalizzare l'affare tra capitolini e scaligeri non ci sono state. Nel frattempo, come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul giovane talento serbo è piombato il PSG, con i dirigenti francesi arrivati a Milano nelle scorse ore per trattare il cartellino del giocatore.