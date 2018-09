Ritorno al gol per Ciro Immobile, autore di una doppietta nel 4-1 della sua Lazio sul Genoa. Ecco le sue parole a Sky Sport a fine partita: "Vittoria convincente, abbiamo fatto una gara ottima contro una buona squadra che si difende bene. Siamo entrati bene in campo, con la giusta mentalità. Siamo migliorati dal punto di vista fisico, ho visto Parolo e Milinkovic-Savic davvero in forma, sono orgoglioso dei miei compagni. Caicedo? Mi trovo bene con lui, ma anche con Correa; Felipe ha giocato bene, così come giovedì. Rinnovo? A breve ci sarà l'annuncio, sono orgoglioso di far parte di questa grande famiglia".