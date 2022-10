Zero gol in due partite. Numeri non da Ciro Immobile, che però nelle prime uscite in Europa League quest'anno non ha ancora lasciato il segno. Poche le occasioni avute nella pessima serata di tutta la squadra in Danimarca. Molte di più quelle sciupate alla prima contro il Feyenoord. Oggi in casa dello Sturm Graz il numero 17 guiderà ancora l'attacco della Lazio con l'obiettivo di sbloccarsi e mettere da subito la partita nel verso giusto.



Sarà anche una nuova occasione per tentare l'allungo al primo posto tra i marcatori europei biancocelesti di tutti i tempi (contando solo le competizioni UEFA, ndr). Attualmente il bomber di Torre Annunziata è a quota 20 con l'aquila sul petto, al pari di Simone Inzaghi. Con una rete staccherebbe l'ex attaccante e allenatore, salendo solitario in vetta. Un ennesimo record nella storia del club che già lo vede come miglior marcatore assoluto in Serie A (155 reti) e in assoluto (187).