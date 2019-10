Immobile non si vuole fermare più: vuole prendersi la Nazionale e continuare a segnare. Già 7 centri su 7 partite in campionato, è il miglior marcatore della Serie A. E guarda già ai prossimi obiettivi.



IMMOBILE NON SI FERMA - Sono già 94 i gol segnati con la maglia della Lazio, il traguardo dei 100 è alla portata. Come riporta il Corriere dello Sport, Ciro va verso "quota 100". Ad un passo dalla storia: Rocchi ne ha segnati 105, Giordano 108, Chinaglia 122, Signori 127, Piola 159. Tantissimi gol, ma Immobile ha dimostrato di non aver paura dei grandi numeri in termini di gol.