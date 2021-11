Ciro Immobile arbitro d'eccezione. Domenica a Formello l'attaccante della Lazio ("con due compagni che sceglierò come guardalinee") dirigerà l'incontro tra la squadra di Papa Francesco (composta da dipendenti del Vaticano) e la rappresentativa dell'associazione che si batte per i diritti delle popolazioni di etnia rom: un'iniziativa voluta dal Pontefice nell'ambito del progetto "un calcio all'esclusione".



Ieri alla presentazione dell'evento, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, lo stesso Immobile ha aperto uno spiraglio su un suo ritorno in campo già sabato contro la Juventus: "È molto difficile, ma ci provo".