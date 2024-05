Lazio, Immobile assicura: "In Arabia? Al massimo ci vado per il mondiale 2032... come allenatore!"

rassicura tutti: il suo futuro sarà ancora alla. Lo ha detto oggi pomeriggio a margine di un evento di Padel a Roma, nel quale era presente come ospite. Il centravanti biancoceleste ha parlato anche di diversi temi che hanno riguardato la stagione biancoceleste:"Quando si cambia allenatore ci sono sempre queste scintille che ti portano a reagire e raggiungere determinati risultati. Siamo stati bravi a capire subito quello che cercava Tudor. Purtroppo quando va via un allenatore così importante come era Sarri, per la squadra è sempre una grande sconfitta. Noi eravamo i primi dispiaciuti. Si era rotto qualche cosa e bisognava cambiare. Con Tudor abbiamo avuto la scossa per risollevarci. Peccato per la Coppa Italia, al ritorno avevamo fatto una partita importante, ma abbiamo pagato la gara d’andata.Stiamo facendo un percorso con lui e penso che la società andrà avanti con lui".

“Io ho due anni di contratto ancora, mi trovo bene e la mia famiglia pure.Ovvio che dopo una stagione così ci sono molti punti interrogativi, prima di tutto da parte mia. Le critiche le lascio stare: ho fatto 7 anni a un livello eccezionale, un anno di calo e con qualche difficoltà nella gestione non ha aiutato. Siccome ho sempre fatto tanti gol, questo calo l’ho pagato un po’ di più, ma ci sta. Siamo partiti male e da lì si iniano a perdere certezze e anche stima in sé stessi. Nel mio caso è venuta meno la precisione che mi ha sempre contraddistinto sotto porta. È un qualcosa che si acquisisce giocando partita dopo partita, ma quando la perdi un attimo ti ritrovi in un tunnel che non sei abituato ad affrontare. Bisogna però essere un po’m più equilibrati nelle valutazioni. Una stagione non può distruggere quanto ho fatto in questi anni.

"SQuello mi ha dato molto fastidio, perché non si è toccato il Ciro calciatore, ma il Ciro uomo. E su certi temi io non mi permetterei mai di mettere bocca, men che meno con un allenatore come era lui"."Con Inzaghi c’è un bel rapporto, ma ieri non abbiamo parlato dell’Inter. Luis Alberto? Chiedete a lui del suo futuro. Ieri l’ho visto tranquillo".La stagione dell’anno scorso è andata di pari passo con quella straordinaria del Napoli. Abbiamo fatto una stagione dove abbiamo raccolto il massimo in campo, sfruttando bene tutte le occasioni. Ogni stagione è diversa e non sempre vince chi spende di più o chi sulla carta è più forte. Ci sono delle occasioni che bisogna essere bravi a sfruttare. Noi siamo migliorati negli anni. Ieri in panchina eravamo io, Pedro, Lazzari, Luis Alberto. La squadra è cresciuta, ma non è solo quello che ti fa vincere".