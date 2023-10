Il capitano della Lazio Ciro Immobile ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina:



"Avevo il batticuore con lo stadio sul rigore, ci serviva questo risultato e alla fine l'abbiamo spuntata. Sono felice per i miei compagni, è un grande passo avanti. Io la sto vivendo bene, è ovvio che quest'anno non ho iniziato con il piede giusto, se il perno offensivo non concretizza è normale che ci si interroghi. Bisogna recuperare dopo un inizio non buono. Vedo la gente che mi ama, parenti, famiglia, tifosi, squadra, raccolgo i pezzi e vado avanti nonostante il momento non sia il massimo".